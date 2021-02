Pendant que les Carolos essuyaient une déconvenue à Gand en coupe de Belgique, Chris Bédia s'est signalé. Loué par Charleroi à Sochaux avec option d'achat, l'attaquant a inscrit la seule réalisation de la rencontre ce qui a permis à son équipe évoluant en Ligue 2 d'éliminer Saint-Etienne.

Le pressing de l'Ivoirien dès la cinquième minute a poussé Pape Cissé à la faute. L'ancien carolo a récupéré le ballon à la suite de l'erreur technique du défenseur central et a ajusté tranquillement le gardien adverse. Grâce à son but, les Sochaliens éliminent une Ligue 1 et disputeront les 16es de finale le 6 mars prochain. Leur adversaire sera connu le 21 février.

L'avant-centre confirme sa bonne première partie de saison où il a trouvé cinq fois le chemin du filet en championnat tout en adressant deux passes décisives. Les Doubistes vivent une saison tranquille, loin de la relégation contrairement à l'année dernière, bien installés à la septième place à huit points des barrages d'accession à la Ligue 1.