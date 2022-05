Vakoun Bayo aurait volontiers retardé ses vacances pour empiler quelques buts supplémentaires. L’avant-centre ivoirien de Charleroi carbure depuis que Gand a accepté de le prêter dans le Hainaut, en janvier dernier. Il a retrouvé confiance, rythme et sensations. Ses chiffres le prouvent : 4 buts et 1 passe décisive en 4 matchs d’Europe playoffs. Des stats dans la lignée de ses 7 buts et 1 passe décisive en 12 rencontres de championnat avant ça.

On le sait, et c’était prévu, Bayo ne pourra pas disputer le dernier match de la saison, samedi à la Ghelamco Arena, face au club qui reste son employeur officiellement jusqu’au 30 juin. Charleroi a pourtant déjà levé l’option d’achat incluse dans son prêt, avec un contrat signé portant jusqu’en 2026, mais il n’est pas encore effectif.

L’article B4.50