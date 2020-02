L'équipe de Karim Belhocine peut désormais se fixer d'autres objectifs...

Avec une actuelle troisième position au classement et des dernières sorties convaincantes contre des ténors du championnat, le Sporting a montré qu’il avait les armes pour viser l’Europe. Aucun cadre n’est parti durant le mercato hivernal, de la concurrence a été amenée dans le groupe avec l’arrivée de Kayembe (et dans une moindre mesure celle de Lazare) et aucun signe de faiblesse n’est à déplorer (autant mentalement que physiquement).