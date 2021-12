Le déplacement au Standard s’annonce particulier pour plusieurs Carolos : Edward Still, qui a régulièrement assisté à des matchs à Sclessin entre amis - comme il le faisait aussi à Saint-Trond ou en Angleterre - dans l’optique de voir et d’analyser un maximum de matchs différents. Ce sera aussi le cas pour Joris Kayembe, formé chez les Rouches. Mais également pour Jackson Tchatchoua, qui a passé deux saisons au centre de formation du Standard. "Je suis arrivé en U12", rembobine le flanc droit carolo aujourd’hui âgé de 20 ans. "Je jouais en n°9 à l’époque et je marquais énormément de buts avec mon club d’Ixelles. Anderlecht, Lens et le Standard se sont intéressés à moi. J’ai effectué un test et j’ai eu un meilleur feeling avec le Standard."