Ce lundi soir, le nouveau club de Cristian Benavente Pyramids FC affrontait El Dakhleya lors de la 21e journée du championnat d'Egypte.





Et le Péruvien se souviendra de cette soirée car sa nouvelle équipe a remporté la partie (2-0) mais aussi parce qu'El Chaval a inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs. Monté dans les dernières minutes de la partie, Benavente a inscrit le deuxième but des siens dans les arrêts de jeu.













Une autre scène assez cocasse a marqué les supporters du club : à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, un joueur du club d'El Dakhleya se blesse et prend du temps à revenir sur le terrain.





Enervés, les joueurs de Pyramids FC s'énervent pour reprendre le jeu au plus vite. C'est alors qu'un policier, présent sur la pelouse, sort son insigne à un coéquipier de Benavente pour le calmer, un fusil en poche.













Le club de Pyramids FC est actuellement deuxième au classement à 3 longueurs de Zamalek (mais avec 3 rencontres de plus).