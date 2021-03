Des tests avaient été réalisés ce mercredi matin en vue de la rencontre du week-end, comme le veut le protocole de la Pro League. Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra et Joachim Imbrechts se sont ajoutés à une liste déjà longue de treize Zèbres testés positifs.

Mardi en journée, le club expliquait que six joueurs (Lukasz Teodorczyk, Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei et Ognjen Vranjes), six membres du staff (Karim Belhocine, Cédric Berthelin, Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut et Damien Januel) et un membre de la direction (Pierre-Yves Hendrickx) avaient été touchés par le virus.

Au total, ce sont donc 17 Zèbres dont 10 joueurs qui sont actuellement placés en quarantaine. Conséquence directe de cette vague de contaminations : le Sporting a introduit une demande pour reporter la rencontre prévue ce samedi soir face au Beerschot, comme il en a le droit puisque plus de sept joueurs de son noyau sont actuellement positifs. Si la demande est acceptée, le match sera reprogrammé à une date ultérieure.

Entre temps, l’entraînement de ce jeudi a été annulé. La prochaine rencontre de Charleroi devrait donc être le déplacement à Mouscron prévu le dimanche 4 avril.