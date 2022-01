Après un premier tour satisfaisant, Charleroi a commencé l'année de la pire des manières à l'Antwerp (3-0). Face à Gand, qui reste sur un partage face à Courtrai le week-end dernier, les Carolos doivent une revanche à leurs supporters.

Mais Edward Still n'a pas été aidé par les circonstances. Les Zèbres ne disposent d'aucun avant-centre pour cette rencontre : Nicholson est parti au Spartak Moscou, Bayo, prêté par Gand ne peut pas jouer et Descotte s'est blessé à l'entraînement. Petkevicius ou Zaroury, dont ce n'est pas le poste de prédilection devraient reprendre le poste de numéro 9. Pour le reste, Still est toujours privé de Tchatchoua, suspendu ainsi que de Koffi, toujours à la Can. En revanche, Zorgane est déjà de retour suite à l'élimination de l'Algérie mais commencera sans doute sur le banc.

À Gand, Depoitre et Odjidja ne sont pas encore rétablis du Covid, tandis que Mboyo, arrêté par la police pour des faits d'ordre privé, n'est pas repris.

Les compos probables :

Charleroi : Kamara, Van Cleemput, Knezevic, Bessilé, Nkuba, Ozornwafor, Ilaimaharitra, Kayembe, Morioka, Gholizadeh, Zaroury

Gand : Bolat, Hanche-Olsen, Okumu, Godeau, Castro-Montes, Nurio, De Sart, Kums, Hjulsager, Samoise, Bruno

Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45 :