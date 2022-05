Après l’énorme chantier qu’a constitué le mercato d’été 2021 et une première saison sportivement plutôt réussie malgré la sortie prématurée en Coupe de Belgique, Edward Still sait que le travail ne manquera de nouveau pas, cet été, pour peaufiner son projet et son effectif. Après le match à La Gantoise, ce samedi soir, les joueurs seront en vacances. Mais le staff se penchera rapidement sur la saison prochaine.

(...)