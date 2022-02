Cinq ans séparent les deux nouveaux attaquants du Sporting, Youssouph Badji (20) et Vakoun Bayo (25). Mais le plus jeune des deux entend bien semer le doute dans la tête d’Edward Still, à chaque match, quand celui-ci devra coucher le nom de son avant-centre titulaire.

Car le Sénégalais, fort d’une trajectoire un peu cabossée et d’une grosse abnégation au travail, a comme une revanche à prendre et du temps à rattraper.

1. Co-meilleur buteur de la Can U20

Au Sénégal, Youssouph Badji est perçu depuis longtemps comme un futur grand talent. En 2019, il a terminé co-meilleur buteur de la Coupe d’Afrique U20 (3 buts en 5 matchs), perdue face au Mali. Il figurait également dans l’équipe-type de la compétition en compagnie d’un certain Valentine Ozornwafor. Cette année-là, il a également participé à la Coupe du monde U20. Bien avant ça, il était sous les radars de plusieurs écuries européennes mais c’est finalement le Club Bruges qui a réussi à le faire signer, juste après son 18e anniversaire. L’agence belge de management, "Let’s Play", le suivait depuis plusieurs mois et a réussi à tisser un lien avec sa famille. "Ce garçon a une très bonne mentalité. C’est un excellent footballeur, avec une technique fine pour sa taille", décrivait Khalilou Fadiga dans un numéro de Sport/Foot Magazine.

(...)