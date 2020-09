Qui sont les Zèbres convoqués par leur sélection durant cette trève internationale ? Charleroi100% Web François Garitte Cinq joueurs du Sporting Charleroi vont rejoindre leur sélection nationale durant cette trêve.

© BELGA

Parmi les Zèbres sélectionnés, on retrouve Maxime Busi. Le back droit a été repris par Jacky Mathijssen, coach des U21 belges, pour affronter l'Allemagne mardi prochain dans le cadre des qualifications à l'Euro Espoirs.



Deux autres Carolos ont été retenus dans les sélections belges de jeunes. Ken Nkuba affrontera lui aussi mardi prochain l'Allemagne, mais avec les U19, pendant qu'Anthony Descotte rejoindra les U18.



Le nouveau venu Ivan Goranov a lui été appelé par la sélection bulgare avec laquelle il affrontera l'Irlande (ce jeudi) et le Pays de Galles (ce dimanche) dans le cadre de la Ligue des Nations.



Enfin, Gjoko Zajkov a rejoint la Macédoine du Nord. Son pays jouera contre l'Arménie (ce samedi) et la Géorgie (mardi prochain) en Ligue des Nations.