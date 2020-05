Après les buteurs anderlechtois et liégeois, place aux buteurs carolos lors des PO1.

En cette période, les Playoffs auraient dû entrer dans leur phase finale. Parmi les équipes qui devaient y participer, on aurait dû retrouver le Sporting Charleroi, troisième au moment de l'interruption du championnat et qui s'était brillemment qualifié pour cette apothéose de la saison pour la quatrième fois de son histoire.

L'occasion pour vous de tenter votre chance, après Anderlecht et le Standard, et de retrouver les 15 buteurs carolos lors des trois premières participations des Zèbres aux Playoffs 1 en 2015, 2017 et 2018. Bonne chance !