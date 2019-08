Rémy Descamps, le nouveau gardien du Sporting de Charleroi, voulait avant tout trouver de la stabilité. Après deux prêts consécutifs à Tours et à Clermont, le Français a été charmé par le projet des Zèbres. "L'intérêt du Sporting m'a touché d'autant plus que c'était le seul club qui voulait m'acheter définitivement", a-t-il commenté lors de la conférence de presse organisée ce vendredi.

Avant de signer, celui qui a signé un contrat de trois ans au Sporting a d'abord demandé conseil à certains de ses coéquipiers dont un de nos Diables rouges: "J'ai toujours eu en tête que le championnat belge est d'un bon niveau. Mais ce n'est pas facile de quitter Paris pour venir dans un championnat un peu moins relevé. J'ai donc demandé à des équipiers comme Thomas Meunier avant de signer ici", souriait-il.

Malgré de nombreuses années dans le noyau élargi du PSG, le gardien sait qu'il va devoir se battre pour pouvoir trouver sa place: "J'arrive en tant que numéro deux, donc je vais devoir me battre pour aller chercher la première place. Par rapport à Nicolas Penneteau, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je le connaissais de nom mais je n'ai jamais joué contre lui. Comme il a beaucoup joué en Ligue 1, ce n'est pas un inconnu pour moi."

Réaliste, Descamps estime qu'il peut encore énormément progresser au Mambourg: "Ce ne sera pas du tout perdu de m'asseoir sur le banc car je dois encore beaucoup travailler sur certains points. Ma puissance musculaire, les sorties aériennes, ainsi que mes déplacements sont encore des points sur lesquels je peux m'améliorer."

Rémy, on le suit depuis trois ans…”

, explique le secrétaire général du matricule 22 avant d’évoquer le départ de Rémy Riou :

Régulièrement attaqué pour son actuelle politique sportive sur les réseaux sociaux, le Sporting a voulu par la voix de Pierre-Yves Hendrickx évoquer les états d’âme du club.(NdlR : à Caen en Ligue 2)

Et le Français a été très rapidement remplacé par un de ses compatriotes.

“Si on a engagé Rémy Descamps, ce n’est pas par hasard”, expliqua Pierre-Yves Hendrickx. “On a essayé de l’avoir il y a deux ans et on avait encore essayé la saison dernière. C’est un joueur qu’on suit depuis trois ans. Mais lors des deux dernières saisons il a été dans d’autres clubs où il a joué.”

Ce qui n’est pas encore le cas de Valentin Baume que le Sporting a prêté au RWDM. “On espère qu’il reviendra en ayant joué 20 ou 25 matchs avec son nouveau club. Et alors il pourra concurrencer les deux autres gardiens dans un trio à Charleroi.”