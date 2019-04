Ce samedi soir, le gardien Rémy Riou faisait son retour entre les perches zébrées.

Un retour difficile avec deux buts encaissés dont un dans les derniers instants de la partie où il se fait lober. "Sur leur dernière action, je joue assez haut, on perd des duels et ils marquent un but dégueulasse", explique le Français, déçu. "Cela nous fait perdre deux points, c’est le football. Il y avait la place de gagner, comme à chaque fois contre Ostende. Il faut être plus consistant dans ce qu’on fait, défensivement et offensivement. Il faudra faire mieux contre Saint-Trond."

La déception se lisait aussi sur le visage de Cristophe Diandy, le capitaine du jour qui a provoqué le penalty ostendais. "Je le touche, il tombe assez facilement mais oui, il y a bien penalty", avoue le Sénégalais. "Nous sommes assez frustrés car nous avons été meilleurs qu’Ostende ce samedi soir. Nous avons eu beaucoup d’occasions pour marquer même en première mi-temps. Nous aurions dû gérer ce match quand nous avons pris la tête mais on s’est encore fait surprendre par cette équipe d’Ostende, c’est vraiment dommage."