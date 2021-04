Renouvellement, don ou remboursement : le Sporting Charleroi communique au sujet des abonnements Charleroi F.G. Plusieurs possibilités existent pour les supporters carolos.

© BELGA

Ces dernières semaines, de nombreux supporters zébrés se posaient des questions au sujet des abonnements payés pour la saison 2020-2021.



Ce jeudi matin, via son tout nouveau site internet, le Sporting Charleroi a communiqué à ce sujet et donne trois possibilités à ses fans.



Il est tout d'abord possible de renouveler son abonnement pour la saison prochaine. Le supporter peut aussi renouveler son abonnement à un tarif préférentiel tout en recevant le maillot 2021-2022.



Enfin, les fans du Sporting ont la possibilité de faire un don au club ou de demander un remboursement.