Ce mercredi matin, les joueurs du Sporting Charleroi se sont retrouvés à Marcinelle pour le premier entraînement sur terrain depuis la reprise.

Au total, 20 joueurs (dont 4 gardiens) ont foulé la pelouse sous les ordres du staff carolo. Bruno (ligaments croisés), Diandy (ligaments croisés) et Ilaimaharitra (opéré aux adducteurs) étaient absents et se retrouvent ces jours-ci au centre de Monceau pour leur revalidation.

Mamadou Fall et Modou Diagne ont eu la permission de se rendre au Sénégal et devraient rentrer le plus rapidement mais sont dépendants de la réouverture de l'aéroport et des places disponibles dans les avions.

Gholizadeh et Delfi, eux, ont été placés en quarantaine depuis qu'ils sont revenus d'Iran, un pays à risque. Nurio a lui passé ses tests ce mercredi et Tsadjout n'est revenu que ce jour.



Du côté de Karim Belhocine, le sourire était de mise après ce premier entraînement sur le terrain. "J'ai senti que nous étions tous très contents de reprendre le football et de tous se revoir", explique le coach zébré. "C'est toujours agréable de retrouver le terrain et l'odeur de l'herbe après une si longue absence."



Le coach de 42 ans est aussi revenu sur l'information selon laquelle Gand serait intéressé par Nurio. "Nurio est un joueur très important à Charleroi", avance Belhocine. "Très fort offensivement, il a passé un palier incroyable au niveau défensif. Il a une importance capitale footballistiquement mais aussi humainement. Ce que je peux dire, c'est qu'il est heureux à Charleroi et que le staff et les joueurs aiment Nurio. Après, cela reste un footballeur qui évolue dans un milieu du football avec beaucoup de mouvements et beaucoup de rumeurs de mouvements... Je n'espère pas son départ mais vu ses qualités, s'il y a en effet un intérêt, ce serait une perte."

Les joueurs présents à l'entraînement de ce mercredi : Penneteau, Descamps, Imbrechts, Moutha-Sebtaoui, Marinos, Busi, Dessoleil, Willems, Zajkov, Levi Malungu (U21), Hendrickx, Benchaib, Kayembe, Nkuba, Lazare, Henen, Niane, Morioka, Nicholson, Descotte.