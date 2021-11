Le futur nouveau stade de Charleroi est l’élément phare du plan "Horizon 2024" dévoilé en septembre 2019 par Mehdi Bayat. L’administrateur délégué du Sporting est persuadé qu’il permettra de conquérir un nouveau public, plus nombreux et plus confortablement installé.

Sa capacité sera d’environ 20 000 places en configuration football et légèrement inférieure pour d’autres types d’événements comme des concerts - une des tribunes pourra laisser place à une scène. Son toit permanent, en verre, surplombera la pelouse en herbe naturelle. La volonté des Ultras sera respectée avec une tribune "à l’anglaise" de 4 000 places derrière l’un des buts pour garantir un "effet chaudron".

Les espaces VIP seront également augmentés. Le tout pour un budget estimé à entre 60 et 65 millions d’euros.

L’assainissement du site est déjà bien entamé

On le sait, ce stade - qui portera sans doute le nom d’un partenaire du club, le fameux naming - sera érigé sur le site de l’ancienne aciérie AMS Nord, à Marchienne-au-Pont, à l’ouest de la ville, où l’assainissement et l’étude des sols ont déjà bien avancé. Le hic, c’est que la crise sanitaire et certaines démarches administratives rallongées ont plombé le calendrier initial. Alors que le stade était idéalement attendu pour l’ouverture de la saison 2024-2025, il semble de plus en plus probable qu’il ne sera pas prêt à temps et que le Sporting n’intégrera finalement son nouvel écrin que la saison d’après.