clean sheet

Dernier rempart de cette équipe carolo depuis la blessure de Nicolas Penneteau, Rémy Riou a connu un match tranquille ce samedi soir : avec seulement quelques interventions faciles à effectuer, le Français a rassuré. "Je n’ai pas eu beaucoup de choses à faire", explique celui qui a connu plus souvent le banc de touche que le terrain cette saison. "Je retrouve des sensations. On peut faire tous les entraînements du monde, rien ne remplace les matchs et le terrain. J’espère maintenant monter en puissance pour bien finir la saison."

Revenu dans l’équipe la semaine passée lors du déplacement à Ostende, Rémy Riou était revenu frustré de cette sortie à la Côte avec deux buts encaissés. "Il y avait une petite frustration car nous avons encaissé sur des faits de jeu compliqués", avance le gardien de 31 ans. "Cela faisait un petit moment que je n’avais plus réalisé de clean sheet donc cela fait du bien. À moi de prouver ce que je vaux dans les semaines à venir."

Sur le terrain, Riou est apparu assez tranquille et serein face aux Trudonnaires, donnant confiance à une défense qui s’est montrée solide de bout en bout. "Nous sommes dans la continuité de ce que nous faisons depuis quelques semaines", analyse le joueur passé par Nantes. "Peu importe les défenseurs qui sont titularisés, les automatismes sont présents. Nous avons bien géré l’aspect tactique et cela prouve que tout le monde est concerné. Quand tous les joueurs sont concentrés, il suffit juste d’appliquer les consignes. Nous savons que nous avons des joueurs avec de la qualité devant qui peuvent faire la différence. Si nous arrivons à être solides derrière, l’équipe peut jouer de manière plus libérée offensivement."

Sous contrat au Sporting Charleroi jusqu’en été 2020, le Français veut s’imposer dans la durée avec le club zébré. "J’ai encore un an de contrat donc je serai encore là la saison prochaine", sourit-il. "J’ai l’envie de me montrer et de prendre du plaisir. Et puis, je veux retrouver l’Europe. J’y ai déjà goûté et c’est une sensation tellement particulière même si ce ne sont que des barrages. C’est ce que tout footballeur veut vivre et j’ai envie d’y regoûter."

Pour cela, les Zèbres devront garder la même solidité défensive et pourront compter sur leur gardien qui semble monter en puissance au fil des rencontres…