Son début de saison parle indéniablement pour lui. L’apport de Ryota Morioka se traduit davantage que par ses deux passes décisives. Positionné un cran plus haut par rapport à l’époque de Karim Belhocine, le médian incarne le rôle de véritable métronome de l’équipe.

De sa capacité à garder un ballon, à renverser le jeu par sa justesse technique et des espaces qu’il trouve grâce à ses passes, le Japonais reste indispensable aux Zèbres d’autant plus qu’il ne néglige pas son travail défensif. Avec 20 interceptions depuis le début de la saison, il est le Carolo le plus efficace dans ce domaine. "Ce n’est pas mauvais mais ce n’est pas assez", tempère-t-il l’œil perfectionniste.