Ces mots sont ceux de Marco Ilaimaharitra, l’associé de Ryota Morioka dans le milieu du jeu depuis le 3 novembre et la blessure de Cristophe Diandy sur le terrain de Malines. Le Japonais, aligné en tant que numéro 10 en début de saison, a reculé d’un cran depuis quatre mois, pour le plus grand bonheur du Sporting.

Ce dimanche, face au Standard, il a encore écœuré ses adversaires. "Nous savions avant la rencontre qu’il fallait gagner la bataille dans le milieu du jeu" , explique Morioka, qui a éteint, avec son compère malgache, Bastien et Cimirot. "Nous savions comment le Standard jouait : les Liégeois essaient de dribbler, de jouer en une-deux. Nous devions tout faire pour éviter qu’ils agissent de cette manière ; c’est ce que nous avons réussi à faire. C’est plus facile de défendre contre une équipe qui joue comme le Standard. S’ils jouent en une ou deux touches, cela devient difficile. Mais s’ils commencent à dribbler, cela me donne la possibilité de me rapprocher de mon adversaire et d’ainsi avoir plus de facilité de récupérer la balle."



(...)