Les Carolos pouvaient réaliser l'opération du week-end face à Gand. Mais les Carolos n'ont pas réussi à passer l'obstacle Buffalo suite à une grosse erreur de Dorian Dessoleil, à l'origine du seul but de la rencontre.

Saido Berahino "Les deux équipes étaient bien organisées. Nous sommes déçus de ne pas prendre les trois points. On a vu deux bonnes équipes ce soir. Une erreur peut arriver à n'importe qui, Dessoleil a été brillant cette saison. On doit laisser cela derrière nous et penser au prochain match. Il faut avoir du respect par rapport à l'adversaire, La Gantoise a très bien défendu. Ces choses peuvent arriver, on doit travailler dur et ramener les trois points la semaine prochaine"