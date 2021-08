Y a-t-il plus belle manière pour commencer une histoire d’amour que d’inscrire deux buts lors de ses deux premiers matchs ? Les débuts idéaux de Saido Berahino avec le matricule 22 sont restés malheureusement sans suite. Avec seulement 584 minutes à son compteur sous le maillot carolo, on ne peut pas dire que le passage du Burundais dans le Hainaut ait été une réussite. Pourtant, l’attaquant se fait une joie de retrouver ses anciens partenaires qu’il avait déjà croisés lors de la préparation où il s’était illustré cette fois avec son sens du but.

"C’était assez sympa de les revoir. J’ai gardé une excellente relation avec les gens, notamment Ryota ou Marco. J’avais d’ailleurs prévu d’échanger mon maillot avec ce dernier dimanche mais il s’est blessé. Paradoxalement, nous avons passé une saison difficile ensemble sur le plan sportif mais ça n’a pas altéré notre vie de groupe."