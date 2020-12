Ce n’est évidemment pas la première fois que le matricule 22 connaît une période creuse. Quatre anciens Zèbres ont accepté de donner leur avis sur la situation actuelle du Sporting, avec ce 6 sur 27, et de proposer quelques solutions.

Eric Van Meir

"Belhocine a son groupe en main..."

Eric Van Meir est surpris par la spirale négative. "Ce n’est pas qu’ils jouent mal ou qu’ils jouaient mieux avant, c’est ça que je trouve bizarre", commente le Lierrois. "Peut-être que c’était un peu trop, six victoires en six matchs. On a parlé de Charleroi candidat au titre. Tout est allé peut-être un peu trop vite. Je ne pensais pas qu’ils connaîtraient une telle crise. D’autant plus qu’ils viennent de signer un 2 sur 15 face à des formations assez modestes (Malines, La Gantoise, Eupen, Waasland-Beveren et Courtrai). Si ça avait été contre des concurrents directs, comme le Standard, Bruges ou Genk, d’accord. Mais c’est bizarre. Il y a des moments dans une saison où ça ne tourne pas comme tu veux. Pour moi, le seul remède est de gagner au plus vite…" Le déplacement de ce samedi à Saint-Trond, qui n’a plus gagné depuis le 25 octobre, est une belle occasion.