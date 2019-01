Ce jeudi, les Carolos ont débuté la journée par un entraînement sans Stergos Marinos et Ken Nkuba, laissés au repos en raison de douleurs à la cheville.

Les joueurs ont ensuite pu se mesurer à Nicolas Penneteau et Rémy Riou durant une séance de penaltys. Durant l’après-midi, les joueurs ont réalisé une séance plus fun axée sur la précision et la finition. Ce vendredi, Charleroi jouera un match amical face au club de Sankt Pauli (troisième en D2 allemande). La rencontre se jouera à 15h à Oliva où les Allemands sont en stage, au même endroit que La Gantoise. Le temps de la rencontre sera de 120 minutes (2 mi-temps de 60 minutes). "Je veux essayer de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs", explique l’entraîneur principal, Felice Mazzù. "Il faut que les joueurs prennent du rythme et cette rencontre amicale est parfaite pour cela."

La rencontre amicale permettra aussi au staff carolo d’essayer différentes dispositions tactiques. "Nous allons tester plusieurs dispositions en fonction des joueurs qui seront disponibles", commente Felice Mazzù. "Sankt Pauli est troisième en D2 allemande (NldR : à seulement 3 points du leader, Hambourg). Ce sera donc une très bonne opposition."