Séance de boxe pour les Zèbres Charleroi Vincent Blouard L’entraînement de mardi a été plutôt original au Sporting. © D.R.

Les joueurs de Charleroi ont eu droit à une séance d’entraînement un peu particulière ce mardi à la Garenne.



Sous l’œil attentif et expert d’un certain Ryad Merhy, les joueurs ont suivi un cours de boxe.



Après un échauffement cardio et la répétition de quelques gammes de combat, certains se sont affrontés en duel ou ont pu se défouler sur des sacs de frappe.



Les Zèbres ont retrouvé le terrain de Marcinelle ce mercredi matin.