Il a fallu augmenter le niveau du dictaphone au maximum pour saisir les paroles de Martin Wasinski, dans le lobby de l’hôtel des Zèbres, la semaine dernière lors du stage en Turquie. Le cadet de l’effectif carolo y a livré sa première interview.

Ses débuts inattendus: "Je ne suis pas stressé"

Le 22 août dernier, à Zulte-Waregem, personne, pas même le principal intéressé, ne s’attendait à sa première titularisation en D1A, à 17 ans, 4 mois et 15 jours. Pas plus que pour les suivantes, face au Beerschot et à Gand. "L’été dernier, je pensais juste m’entraîner de temps en temps avec l’équipe A. Mais tout est allé très vite, commente timidement Wasinski. J’ai eu ma chance grâce au coach lors de la blessure d’Andreou."