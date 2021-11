Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ces quatre dernières rencontres, la paire Nicholson-Gholizadeh semble avoir adopté avec efficacité la formule. Non content d’avoir chacun marqué lors des quatre précédents matchs, le duo sait se montrer altruiste entre lui à l’image de la seconde réalisation ce samedi face à Eupen où le Jamaïcain a servi parfaitement l’Iranien.

Pas toujours alignés de concert dans cet exercice, Nicholson et Gholizadeh deviennent indispensables à leur équipe depuis un mois, comme le démontrent les chiffres. Quand ils n’ont pas été titularisés ensemble, Charleroi n’a pris que 10 unités sur 24 possibles. Lorsque les deux éléments à vocation offensive sont présents directement sur la pelouse, le Sporting est invincible comme en attestent les 13 points glanés sur 15 quand le cas s’est présenté.