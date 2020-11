Pour ce déplacement, Karim Belhocine pourra compter sur les services de Shamar Nicholson. Le Jamaïcain n'avait pas réussi à revenir à temps de son voyage en Arabie Saoudite avec la sélection jamaïcaine et avait dû faire l'impasse sur le duel contre les Gantois. Rentré ce mercredi, le joueur de 23 ans a déjà pu s'entraîner avec le groupe.

Le T1 carolo devra par contre toujours faire l'impasse sur quatre joueurs. Les blessés de longue date que sont Cristophe Diandy et Massimo Bruno ne sont toujours pas aptes. Lukasz Teodorczyk n'est lui non plus pas encore prêt à être sélectionné, tout comme Ivan Goranov.

Jon Flanagan, quant à lui, est sélectionnable. "Il pourrait faire partie du groupe", a expliqué Belhocine. "Il n'a pas joué depuis plusieurs mois. Il travaille physiquement pour revenir à niveau. Quand il sera à 100% et que le staff médical aura donné son accord, il rentrera en ligne de compte."