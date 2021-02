Marco Ilaimaharitra vient de jouer 174 minutes en Coupe, alors que Guillaume Gillet a été ménagé à La Gantoise et que Ryota Morioka a pu recharger ses batteries suite à la remise du match contre Bruges. Du coup, le Malgache doit-il récupérer sa place dans l’entrejeu, après avoir enchaîné quatre matchs sur le banc, en championnat ?

Nordin Jbari, consultant pour Eleven, a un avis bien tranché. "Pour moi, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain de Belgique. Il a eu cette coupure suite à son exclusion et ses quatre matchs de suspension, en décembre. Il est moins bien depuis ; on a l’impression qu’il ne trouve plus sa place. Mais, en même temps, Charleroi est moins costaud sans lui et encaisse nettement plus. Il apporte de l’équilibre dans l’équipe, du pressing, des duels, des courses. Il bloquait les passes vers la défense. Il a du volume de jeu. C’est moins le cas pour le moment, même si Gillet fait de bons matchs."



(...)