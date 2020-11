Geoffry Hairemans "On fait deux sur six contre Charleroi et Bruges. Il y avait moyen de faire mieux en première période même si nous avons souffert en deuxième. Nous sommes contents avec ce point. Quelle carrière pour Igor, je suis content pour lui."

Igor de Camargo "Kabore a fait un très bon match. Tout le monde peut faire des erreurs. Il doit lever la tête pour le prochain match."

Issa Kabore "J'ai remercié l'équipe parce que j'ai fait une erreur mais on a égalisé après. J'ai remercié le Seigneur d'avoir fait qu'on égalise. Je voulais donner la balle au gardien pour me replacer. Cela peut arriver à tout le monde mais je dois continuer à travailler. J'apprendrai de mes erreurs pour continuer à progresser. Les grands nous conseillent et nous remontent le moral pour continuer à travailler davantage."

Karim Belhocine "Je ne pense pas qu'il y ait faute sur le premier coup-franc. Malines a fait un bon match ce soir, et nous nous sommes battus avec nos armes. Si on sort du contexte, c'est un bon résultat de prendre un point ici. On a eu deux ou trois grosses occasions, c'est dommage car cela aurait tué le match mais je n'en veux pas au joueur (ndlR: Nicholson). Aucun joueur ne fait exprès de rater une occasion. Nous sommes des humains."

Wouter Vrancken "J'ai un double sentiment. D'un côté on fait match nul contre le leader de la compétition donc je suis satisfait. Au niveau du football montré en première période, je suis satisfait et le match nul est logique. Pour le téléspectateur neutre, un nul est un résultat logique. Quand je prends l'ensemble de la rencontre, on mérite peut-être un peu plus. Il n'y avait pas faute sur le but qu'on encaisse la semaine dernière et aujourd'hui cela s'équilibre car il n'y avait pas faute sur le coup-franc. Je retiens les occasions que nous nous sommes créées face à Charleroi, il y en a eu trois ou quatre réelles."