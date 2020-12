La bonne nouvelle, c’est que tous les Carolos ont été testés négatifs au Covid avant la rencontre face à Waasland-Beveren. Joris Kayembe, qui a reçu un coup direct à Eupen, est totalement remis et sera de la partie. Le noyau sera cependant loin d’être au complet. "Teodorczyk a très mal au tendon d’Achille. Sa revalidation n’est pas complète. On essaie de faire disparaître les douleurs qui l’empêchent de participer aux activités", explique Pierre-Yves Hendrickx, le coordinateur qualifié du matricule 22.

Diandy a encore de temps en temps le genou qui gonfle, sa revalidation se poursuit. Alors que Massimo Bruno est dans les temps, mais le report des matchs de l’équipe réserve ne lui permettent pas d’avoir du temps de jeu. "Goranov a une entorse très sévère à la cheville, il réalise des examens complémentaires." Flanagan ne souffre d’aucune blessure, "il est juste hors-condition. Il ne s’est pas entraîné depuis le mois de mars, là ça fait trois ou quatre semaines qu’il participe aux séances. Mais il n’est pas encore prêt, ce qui explique son absence de la sélection", précise Pierre-Yves Hendrickx. Amine Benchaib, lui, a reçu un coup à la cheville à l’entraînement et est absent pour la rencontre de ce mercredi.

Après un match passé en tribune à Eupen, Karim Belhocine retrouvera son banc de touche. "C’était dur à vivre, vraiment difficile de voir votre équipe de loin, sans pouvoir intervenir ou aider mes joueurs." Charleroi jouera ce mercredi son match de retard, ce qui pourrait lui permettre de réintégrer le top 4. "Si on gagne, on n’est pas si mal. Je pense même qu’on est en avance par rapport à la saison dernière, où on avait quand même terminé à la troisième place."