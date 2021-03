Six joueurs et six membres du staff ont en effet été testés positifs au Covid-19 ce lundi.

La semaine dernière, c'est Lukasz Teodorczyk qui avait été testé positif et avait dû déclarer forfait pour la rencontre face au Club Bruges. Dans la foulée, un nouveau test avait été effectué le lendemain du match nul face aux Brugeois. Cédric Berthelin (entraîneur des gardiens), Kaveh Rezaei et Amine Benchaib ont alors été testés positifs, comme l'explique le site officiel du club.

Le Sporting a alors pris l'initiative de réaliser un test supplémentaire ce lundi et douze membres du club sont positifs : Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei, Lukasz Teodorczyk et Ognjen Vranjes chez les joueurs; Karim Belhocine, Frank Defays, Samba Diawara, Cédric Berthelin, David Dalmut et Damien Januel dans le staff; Pierre-Yves Hendrickx au sein de la direction.

Un nouveau test est prévu ce mercredi. Son résultat permettra de savoir si la rencontre face au Beerschot de ce samedi sera maintenue.

En attendant, les treize personnes testées positives ont été placées en quarantaine.