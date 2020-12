Sorti très rapidement de ses cages, Nicolas Penneteau a repoussé la seule grosse occasion visiteuse, à l’heure de jeu. Assurément l’arrêt du match pour celui qui venait pourtant de passer quatre rencontres sur le banc. "D’abord, je trouve que nous avons bien défendu", a commenté le Français au micro d’Eleven. "J’étais bien conscient que je n’aurais que peu de situations à gérer, je devais absolument répondre présent. Et ça m’a souri."

Après les victoires à Saint-Trond et au Cercle, les Zèbres ont enchaîné un troisième succès consécutif… au cours d’une partie peu emballante. "On a essayé d’attaquer mais Anderlecht est une grosse équipe, qui a trouvé son rythme depuis plusieurs semaines. C’est aussi la formation qui a le moins perdu de la compétition, cela prouve leur solidité. On savait que ce serait dur, on aurait peut-être pu mieux gérer certaines situations mais on a surtout vu une grosse débauche d’énergie et cette volonté de défendre tous ensemble.. On savait qu’on se créerait des possibilités."

La série noire est oubliée pour les Zèbres. "Nous sommes restés soudés dans la difficulté et on a maintenant pu laisser éclater notre joie. Cela soulage de l’emporter de cette manière et ça permet de récupérer mentalement."

À nouveau titulaire

Un retour gagnant pour le portier carolorégien, qui a en plus été victime du Covid-19 il y a peu. "Cette période sur le banc, je l’ai bien vécue car l’équipe a gagné avec Rémy Descamps. L’important était de donner toute son énergie et puis le collectif prime évidemment."

Après avoir enchaîné les rencontres à un rythme très soutenu, les Carolos devront patienter jusqu’au 27 décembre pour se rendre à l’Antwerp. "Là, on va récupérer et faire le plein d’énergie pour repartir au combat, car tous les matchs sont durs."

Grâce au jusqu’au-boutisme de mes joueurs”

“On va bientôt parler de ta victoire”, glissait Kompany à Belhocine en début de conférence de presse, gêné que les premières questions ne soient pas posées au T1 carolo. Pas un problème pour l’entraîneur zébré qui savourait son moment, avec humilité. “Nous avons vu un match durant lequel deux équipes bien en place se sont neutralisées”, expliquait Belhocine. “Je ne sais pas si on voulait plus gagner qu’Anderlecht. Le jusqu’au-boutisme de mes joueurs a permis d’ouvrir le score et de remporter ce match.”

Karim Belhocine est aussi revenu sur la blessure de Mamadou Fall et la bonne prestation d’Amine Benchaib. “Mama a ressenti une douleur à l’ischios”, finit-il. “C’est un problème musculaire mais je ne connais pas la gravité. Amine, lui, a montré qu’il avait beaucoup grandi depuis quatre ou cinq mois. Mention spéciale à lui mais aussi à Gillet qui a aussi été très bon par exemple. Globalement, beaucoup de joueurs ont été au niveau.”