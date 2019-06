Les joueurs du Sporting Charleroi se sont retrouvés ce lundi matin à Marcinelle pour le premier entraînement de la saison.



Il s'agissait aussi de la première du duo Belhocine - Defays officialisé à la tête du staff carolo vendredi soir. 22 joueurs étaient au rendez-vous avec plusieurs joueurs de retour de prêt dont Pollet, Grange, Bedia ou encore Noorafkan et Fall.

Après un footing, les Zèbres ont retouché le ballon alors que Mario Notaro et Michel Iannacone n'étaient pas présents au bord du terrain.



Les joueurs présents:



Penneteau, Riou, Imbrechts, Marinos, Nurio, Dessoleil, Willems, Busi, Keita, Diandy, Wildemeersch, Hendrickx, Noorafkan, Nkuna, Bruno, Grange, Morioka, Delfi, Fall, Pollet, Bedia, Perbet

Dervite, Henen, Martos et Zajkov n'étaient pas présents. Mandanda, Ilaimaharitra, Niane et Osimhen sont quant à eux à la CAN.