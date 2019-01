Ce dimanche, les Carolos se déplacent dans la Venise du Nord.

Felice Mazzù et le Sporting de Charleroi débutent leur année 2019 par un déplacement périlleux au Club de Bruges.

Un déplacement que ne fera pas Ali Gholizadeh qui souffre d'une contusion osseuse au tibia et est out pour 4 semaines. Ken Nkuba, blessé à la cheville au milieu de stage hivernal, ne sera pas non plus de la partie tout comme Adama Niane (raisons privées).

A côté de ces 3 absences, l'entraîneur carolo a décidé de ne pas sélectionner le gardien Parfait Mandanda, le défenseur Dorian Dervite et l'Iranien Omid Noorafkan qui est toujours en Iran.

La sélection carolo : Penneteau, Baume, Riou, Martos, Marinos, Busi, Angella, Zajkov, Dessoleil, Willems, Nurio, Rodes, Diandy, Ilaimaharitra, Hendrickx, Henen, Bruno, Grange, Benavente, Osimhen, Perbet.