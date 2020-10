Cela fait un petit temps que le Sporting zébré est à la recherche d'un numéro deux au poste de back droit, Stergos Marinos n'entrant plus dans les plans de Karim Belhocine et de son staff.

N'ayant pas trouvé la perle rare avant la fermeture du mercato, la direction carolo s'est tournée vers les joueurs libres et plus particulièrement vers Jon Flanagan, sans contrat depuis la fin de son aventure chez les Glasgow Rangers.

L'ancien joueur de Liverpool est venu visiter les installations carolos la semaine dernière et a même passé ses tests médicaux avant de retourner en Angleterre.D'après nos informations, le Sporting est toujours en contact avec le joueur de 27 ans et le deal pourrait toujours se concrétiser.Ce transfert ne devant pas se faire dans l'urgence, une issue à ce dossier devrait être trouvée dans le courant de la semaine prochaine, sauf retournement de situation de dernière minute. Et ainsi clôre définitivement le mercato carolo durant lequel huit joueurs sont déjà devenus Zèbres.