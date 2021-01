C'est Malines, quatorzième et qui vient d'enchaîner trois victoires en trois matchs, qui se déplace au Pays Noir avec la volonté de continuer sur sa lancée.

Pour cette rencontre, Karim Belhocine devra faire sans six joueurs. "Jules Van Cleemput et Marco Ilaimaharitra sont de retour dans le groupe, a expliqué l'entraîneur Karim Belhocine. Lucas Ribeiro Costa avait une petite entorse mais s'est entraîné et est sélectionné. Pour le reste, Ivan Goranov a de nouveau un petit peu mal à la cheville et n'est pas sélectionnable. Flanagan, Zajkov et Willems qui a une douleur entre le talon et le mollet sont aussi absents."

De leur côté, Ken Nkuba et Cristophe Diandy ne sont pas aptes. Quant à Lukasz Teodorczyk, un peu malade en cette fin de semaine, est incertain pour cette rencontre face aux Malinois.