Le gardien des Zèbres souffre d'une lésion au ménisque et passera sur le billard ce vendredi.



Touché au genou lors du dernier match des Zèbres, lundi dernier, contre le Beerschot, Nicolas Penneteau va devoir se faire opérer et passera entre les mains du Docteur Declercq dès ce vendredi. Depuis le début de la semaine, le gardien français a multiplié les examens (IRM, arthroscanner,…) pour connaître l'origine de la gêne qu'il ressent dans son genou.



Et le verdict est tombé ce jeudi avec une lésion au ménisque. Une blessure que Nicolas Penneteau connaît puisqu'il avait été écarté des pelouses pendant trois semaines la saison dernière pour le même problème mais à l'autre genou. Il était ensuite revenu sur les terrains sans aucun problème. Ce qui veut dire que cette nouvelle blessure ne met pas encore un terme définitif à sa saison puisque le dernier match des Zèbres pourrait se dérouler le dimanche 26 mai avec la finale entre le vainqueur des playoffs 2 et le quatrième des playoffs 1. Cette saison 2018-2019 aura vraiment été compliquée pour le Corse pour qui on avait craint un fin de carrière au mois d'août quand il souffrait d'une hernie discale. Une blessure qui n'avait finalement pas eu raison du Français qui est revenu dans le parcours pour disputer trente matchs toutes compétitions confondues. Nicolas Penneteau étant même le seul joueur à ne pas subir le courroux des supporters hennuyers lors de la deuxième défaite des Zèbres en playoffs 2 face à Ostende.

En fin de contrat, l'actuel capitaine du Sporting était en pleine discussion avec la direction pour dans un premier temps renouveler son contrat comme joueur mais aussi incorporer, plus tard, le club dans un rôle d'entraîneur. Si sa lésion au ménisque n'est pas grave, on ne comprendrait pas que les dirigeants carolos ne tentent pas d'offrir un nouveau bail à leur gardien de 38 ans qui demeure une valeur sûre du noyau et même du championnat de Belgique.

La blessure de Nicolas Penneteau va permettre à Rémy Riou d'endosser le rôle de gardien titulaire lors des prochains matchs importants pour le Sporting dans les playoffs 2. Une aubaine pour l'ancien gardien de Nantes qui est venu à Charleroi pour jouer et prouver sa valeur et non pas cirer le banc des réservistes.