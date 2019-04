Le gardien français des Zèbres souffre du genou et passe des examens ce mercredi matin.



Lors de la deuxième mi-temps du match de lundi soir remporté 4-0 par le Sporting Charleroi contre le Beerschot, Nicolas Penneteau a ressenti une douleur au niveau du genou. Pendant quelques secondes, après avoir repoussé un ballon en corner, le Français a boité mais a très vite rassuré ses équipiers et son staff tout en terminant la rencontre. Mais ce mardi la douleur était toujours présente et le dernier rempart a passé une échographie de contrôle qui n'a pas été suffisante pour déterminer l'origine du problème.



C'est pour cela que le Corse se soumet ce mercredi matin à des examens complémentaires. Si la douleur persiste, Nicolas Penneteau, qui est en fin de contrat et négocie actuellement un nouveau bail avec la direction, pourrait faire l'impasse sur l'importante rencontre de samedi à Ostende.