Steeven Willems s’attend à une partie assez fermée ce vendredi soir.

À l’approche du Nouvel An et quelques jours après Noël, les Carolos doivent rester concentrés pour ne pas bâcler leur dernière sortie ce vendredi. Comme tout le groupe zébré, Steeven Willems a pu profiter de moments en famille même si ceux-ci auraient pu être plus longs sans le placement de cette dernière rencontre à cette période de l’année.

"Si on avait vraiment le choix, je pense qu’on déciderait de ne pas jouer à cette période", explique Willems. "Tout le monde veut profiter des fêtes avec sa famille. Ce sont normalement de vrais moments que l’on peut passer avec nos proches. Mais, en tant que professionnels, nous devons nous contenir et faire attention. Cela restreint toujours un peu les choses. Personnellement, je suis resté raisonnable. L’alcool n’est pas mon dada, c’est une bonne chose pour moi (sourire). "

Vendredi, c’est une équipe d’Ostende qui s’est bien réveillée ces dernières semaines que les Zèbres affronteront.

"C’est une équipe assez solide défensivement et qui ne cherche pas forcément à développer du football", analyse le défenseur central. "Nous nous attendons à avoir le ballon, à jouer beaucoup de duels et à être face à un jeu un peu fermé. À nous de mettre les bons ingrédients pour réussir à ouvrir la boîte. Et l’un d’eux sera de bien commencer le match."

Un match que le Français pourrait jouer à gauche de la défense centrale, à la place de Dorian Dessoleil, suspendu, lui qui a joué ces dernières semaines à droite.

"Ce n’est pas quelque chose que j’appréhende", affirme Steeven Willems. "Si je joue à cette position, mes bons réflexes reviendront. Quant au remplacement de Dorian, cela fait un moment que j’évolue aussi bien avec Diagne qu’avec Zajkov à l’entraînement. Nous avons aussi eu l’occasion de jouer des matchs amicaux. Les repères seront donc faciles à prendre. L’objectif est de finir l’année 2019 sur le podium de la Pro League et de continuer la belle série sans défaite en championnat."