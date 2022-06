Le 1er mars 2022, sur le coup de 18 h, le Sporting de Charleroi communiquait la séparation avec Steeven Willems après "une franche discussion" et "une rupture à l’amiable" de son contrat. Arrivé de Lille en 2013, il était le joueur actif avec le plus d’ancienneté au sein de l’effectif carolo et facturait 158 matchs toutes compétitions confondues. Un moment pénible.

(...)