Les oiseaux chantent et tourbillonnent au gré des rafales de vent en ce mercredi ensoleillé. Au cœur du parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre, tout proche du site du futur stade de Charleroi et du centre de rééducation "Charleroi Sport Santé", les badauds jettent un coup d’œil curieux. Steeven Willems, désormais sans club depuis que le Sporting a rompu son contrat, vient de poser son vélo après 35 km entre son domicile et l’écrin moncellois.

Il enchaîne les séries d’échauffement avec une attention aiguë portée à son tendon d’Achille gauche, celui qui le maintient écarté des terrains depuis bientôt un an et demi. "Ça évolue nettement mieux, ça avance", sourit-il, optimiste, après avoir ôté son casque. "À raison de trois fois par semaine, je travaille depuis deux mois avec Frédérique Neys, une ancienne sportive de haut niveau (NdlR : lancer du marteau) devenue kiné à Anvers."

Une aubaine. Une lueur. Tant attendue. Car ce syndrome de Haglund (une excroissance osseuse qui enflamme le tendon), est décidément bien long à guérir. Son talon meurtri garde les stigmates de l’opération. "C’est une blessure relativement connue dans le milieu de l’athlétisme mais rare dans le football. Donc, tout le monde n’a pas les compétences nécessaires pour la soigner correctement", explique Willems.

(...)