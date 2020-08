Je prends un sacré coup de vieux" : c’est avec le sourire que Steeven Willems apprend qu’il est, depuis le départ de Parfait Mandanda vers les USA, le Zèbre le plus vieux du noyau, lui qui va fêter ses 30 ans ce lundi.

Titulaire en ce début de saison, Willems a tout connu avec Charleroi : des déceptions aux joies de l’Europe en passant par une grave blessure et des résurrections inattendues. Le joueur de 29 ans a accepté de revenir sur six moments clés de son passage en noir et blanc. Avec émotion et honnêteté.

(...)