En football, cela va vite dans les deux sens." Steeven Willems parle en connaissance de cause. Après un début de saison passé sur le banc, voire même hors de la sélection de Karim Belhocine, le Français a attendu patiemment son tour et a profité du passage à une défense à trois face à Eupen pour redevenir titulaire. Et depuis lors ne plus quitter le onze de base, enchaînant dix titularisations toutes compétitions confondues.



(...)