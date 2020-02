Le choc wallon est assurément l'affiche ce de week-end.



Ce dimanche, le Sporting Charleroi accueille le Standard, avec la volonté de retrouver la victoire après un match nul (face à l'Antwerp) et une défaite (contre le Club Bruges). Après le nul du match aller (1-1), les deux clubs veulent prendre le dessus sur un rival historique.

Steeven Willems, arrivé en 2013 au club, a tout de suite compris que le choc wallon était un match particulier. "Quand on arrive à Charleroi, on se met dans le moule du club", explique Steeven Willems. "On sait que c'est un match important pour les supporters qui nous le font comprendre.(...)