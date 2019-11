Le défenseur carolo a prouvé contre Eupen et Saint-Trond sa polyvalence défensive…



Sa mentalité a toujours été exemplaire et le voir sur les pelouses avec le maillot de Charleroi n’est qu’un juste retour des choses pour un Steeven Willems qui n’a jamais baissé les bras.

“Je prends mes titularisations actuelles avec beaucoup de plaisir, explique le gaucher qui a joué à gauche dans une défense à trois contre Eupen et à droite du duo axial contre Saint-Trond. Les fonctions sont les mêmes mais j’apprends à voir le terrain d’un autre angle. À droite, mes épaules sont tournées différemment. Je m’en sors assez bien. Ce sont des automatismes à prendre. Et la routine s’installe.”

Considéré comme le back-up de Dorian Dessoleil et de Nurio en début de saison, le Français est maintenant devenu celui de Modou Diagne : “Je prends cela comme un nouveau défi, un nouveau poste où je peux jouer. Si je dois concurrencer à ce poste et bien je vais le faire. Jouer, c’est toujours mieux. J’ai vécu beaucoup de matchs sur le banc depuis le début de la saison et je peux vous dire que les victoires ne sont pas les mêmes.”

En plus, Steeven Willems évolue avec à ses côtés un joueur qu’il apprécie : “Cela aide de jouer avec Dorian Dessoleil. Je m’entends bien avec lui. C’est plus facile pour m’intégrer à ce poste à droite dans l’axe. C’est aussi quelqu’un avec qui j’avais envie de jouer dans l’axe. On l’a fait à l’époque, à trois derrière, avec Martos et cela fonctionnait bien. On a eu l’habitude d’être mis en concurrence jusqu’à ma blessure au genou. Maintenant Dorian, c’est notre capitaine. C’est devenu un pilier de l’équipe. C’est à moi de le titiller pour le rendre meilleur encore.”

Sur le départ en fin de mercato estival, Steeven Willems a retrouvé le sourire au Sporting : “Quand le mercato a été terminé, j’ai pu me concentrer sur moi et Charleroi. Cela a été plus simple à gérer. Je pense que j’ai bien travaillé depuis le début de la saison et le coach l’a vu. Quand tu hésites à partir, c’est mieux de rester. C’est peut-être le meilleur choix. La nouvelle dynamique avec le staff nous fait du bien. Je suis bien à Charleroi et comme cela évolue positivement j’ai de moins en moins envie de partir.”