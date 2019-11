Le Français a remplacé Modou Diagne au centre de la défense zébrée.

Si Charleroi n’aura pas réussi à enchaîner avec une cinquième clean-sheet d’affilée face aux Trudonnaires, Steeven Willems aura tenu son rang. "Je me sens très bien dans l’équipe", avance le défenseur passé par Lille. "Le coach a bien aimé mes dernières rentrées au jeu et ma dernière titularisation contre Eupen. Il m’a donné ma chance et je me devais de la saisir."

(...)