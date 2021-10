Still avant Charleroi-Genk: "Un match ouvert ? Pas si sûr" Charleroi Vincent Blouard Les Zèbres doivent reprendre leur marche en avant après leur récent 1 sur 9. Ils accueillent Genk ce dimanche (18h30). © Belga

Une bonne nouvelle au Sporting : les neuf internationaux sont rentrés en bonne forme de leur périple durant la trêve. "Seul Shamar Nicholson est encore attendu ce vendredi après-midi", a précisé l’entraîneur Edward Still. Le Jamaïcain jouait son dernier match dans la nuit de mercredi à jeudi au Honduras et, à en croire les réseaux sociaux, il a dû transiter par Miami pour revenir en Belgique.



"S’il venait à ne pas être suffisamment en forme pour jouer dimanche, on utilisera un autre profil d’attaquant. Comme dans tous les clubs, l’absence d’un bon joueur se fait toujours ressentir, mais rappelez-vous à Gand après la dernière trêve, Shamar n’avait pas commencé et on avait marqué trois buts, dont un par Mama (Fall)". Il est d’ailleurs probable que le Sénégalais accompagne Zaroury aux avant-postes.



Plus fondamentalement, Edward Still espère que cette trêve a permis de tourner la page de la petite série de résultats décevants (1 sur 9). "Cela doit nous servir de moteur pour la suite", dit-il. "On a réalisé une prestation très aboutie il y a quinze jours à Courtrai mais on a manqué d’efficacité dans les deux rectangles. Genk est une très bonne équipe, ce sera donc un défi d’autant plus beau pour nous."



Sera-ce un match ouvert ? "Je n’en suis pas si sûr", rétorque Edward Still. "Avec de la qualité et de l’intensité, ça oui, mais ouvert, ce n’est pas dit. En tout cas, j’espère qu’il ne sera pas ouvert quand Genk aura le ballon…"



Au niveau de la sélection, Willems et Nkuba sont toujours indisponibles. Wasinski s’est blessé à la cuisse avec les U19 belges et sera absent quelques jours. Le reste du groupe est sélectionnable. Une évaluation sera effectuée avec Nicholson ce samedi lors du dernier entraînement après lequel sera dévoilée la sélection exacte.





La sélection probable : Koffi, Desprez, Chiacig ; Van Cleemput, Bessilé, Ozornwafor, Andreou, Knezevic, Gillet, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Kayembe, Zedadka, Gholizadeh, Tchatchoua, Benchaib, Fall, Bedia, Nicholson, Zaroury, Descotte.