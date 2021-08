Edward Still, malgré de bonnes prestations, Charleroi reste sur trois partages frustrants. La victoire n’est-elle pas impérative contre Zulte-Waregem puis le Beerschot pour enfin lancer mathématiquement votre saison ?

"On ne voit que Zulte pour l’instant, on est focus à 100 %. Si on se porte trop loin, on perd de vue le jour J. Dans le bureau, avec le staff, on n’a pas encore parlé une seconde du Beerschot. On s’est concentré pour bien analyser cette équipe de Zulte qui nous a battus en préparation. On devra être courageux, sans peur. Ce sera un défi physique. Il faudra y aller comme des bonshommes, car c’est l’un des déplacements les plus difficiles de la saison."

Le manque de réalisme offensif a été pointé du doigt. Que manque-t-il à votre équipe ?

"Le risque, en se focalisant sur une seule chose, c’est d’oublier le reste. Il faut continuer à travailler sur tous les aspects. Appuyer sur nos qualités, notre jeu de position, la vitesse de circulation, les courses offensives, la densité du bloc défensif… Ce réalisme, il va venir. Il y a aussi le facteur chance. On l’a eu à Ostende, pas dans les autres matchs."

Avec le recul, qu’avez-vous pensé du dernier match contre l’Antwerp (1-1) ?

"On était satisfait du contenu, encore meilleur qu’à OHL, mais pas du résultat. On progresse. On a commis des erreurs défensives qui ne nous ont pas porté préjudice et on a bien débriefé là-dessus, collectivement et individuellement. Pas qu’avec les défenseurs, car notre qualité défensive doit être collective."

Vous allez défier Francky Dury, l’entraîneur le plus expérimenté de D1A. Que vous inspire-t-il ?

"C’est un exemple. Il a bâti et développé un club, avec sa direction, et a obtenu des résultats grâce à son travail. Le plus impressionnant, c’est sa remise en question. Sans ça, on ne reste pas aussi longtemps dans un club."