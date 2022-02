À la lecture de la sélection, deux constats émergent. Un : toutes les nouvelles recrues y figurent sauf Benjamin Karamoko, en décalage au niveau physique puisque le championnat norvégien s’est achevé mi-décembre. Deux : les jeunes ont disparu. Edward Still s’en est expliqué ce jeudi en conférence de presse. Intéressant, il lie d’ailleurs l’arrivée qu’il sait surprenante de Karamoko à la période que traversent actuellement les jeunes joueurs Élites intégrés au noyau A, dont Martin Wasinski. "À la suite d’une décision prise les concernant, on avait besoin d’un défenseur central supplémentaire, a déclaré l’entraîneur. Ils arrivent doucement en fin de scolarité (NdlR : exceptés Chiacig, Ferraro et Descotte qui ne sont plus à l’école) et cela augmente la pression."

Ils ne s’entraînent pas tous quotidiennement avec le groupe pro et un redoublement leur ferait perdre une précieuse année. Bref, pas le choix, ils doivent réussir en juin.

"Niveau foot, on a remarqué dans leurs évaluations physiques qu’ils manquaient de rythme. C’est normal, et ce n’est pas idéal à leur âge, d’autant qu’ils ont montré leurs progrès lors du stage. L’idée est qu’ils reprennent du temps de jeu en U21 en sachant que l’équilibre avec leur scolarité est délicat à trouver."

En partant du principe que Van Cleemput est un piston droit, le système à trois centraux exigeait, selon Still, un défenseur en plus. D’où la signature de Karamoko, un profil très athlétique mais qui aura besoin de semaines pour être à niveau.

En attendant, le Sporting se concentre sur Seraing, qui reste sur un 4 sur 6. "Leur changement de coach leur a fait du bien, pense Still. Ce qui est important pour nous, c’est le retour de nos supporters, de pouvoir repartager tout ça avec eux. Seraing joue pour sa vie en D1A, mais nous aussi on se bat car tout reste à jouer. Chaque match sera décisif pour nous aussi."