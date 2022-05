Thorsvedt: "On est déçu du résultat évidemment. Onuachu a fait la différence avec sa montée, mais on n'est pas assez stable sur toute une rencontre. Ce qui s'est passé, c'est un peu l'histoire de notre saison. On joue bien, puis on jette tout en un coup. On a donné les deux buts à Charleroi alors qu'on avait le match en mains, c'est dommage."

Heymans: "C'est dommage pour ce troisième but, car on méritait mieux. Ca fait trois matchs qu'on mérite de partir avec quelque chose et au final, on n'a qu'un point. On doit maintenant jouer pour nous, préparer au mieux la saison prochaine et pourquoi pas réussir quelque chose."

Bayo: "C'est dommage de ne pas gagner ici devant notre public. Dans l'ensemble, on fait un bon match, on était bien concentré toute la rencontre. Je sais qu'être devant le but, c'est ma force. Dès que j'ai une occasion, je veux marquer, et c'est pareil à l'entrainement. On a été critiqué ces dernières semaines donc on voulait gagner pour redonner le sourire à nos supporters. Maintenant, même si c'est fini pour la course à l'Europe, il faut tout donner pour le maillot, essayer de finir en beauté et préparer la saison prochaine."

Storck: "On avait le contrôle du match, même en première période, mais on a surtout manqué de justesse. En deuxième mi-temps, on a fait des changements payants, on a trouvé la réponse collectivement, ce qui prouve qu'on a un groupe très fort. On a manqué d'expérience en fin de match, mais dans l'ensemble, on méritait les trois points."

Still: "C'est surtout la fierté qui prime après ce match. C'est beau de vibrer comme ça. Pour le reste, on a un peu manqué de réussite et de chance, mais ça va tourner. On a très bien joué dans l'ensemble. On a beaucoup travaillé le jeu sans ballon cette semaine et on l'a vu. C'est bon pour la confiance des joueurs de voir qu'ils peuvent énormément progresser en une semaine. On va tout faire pour garder Bayo à la fin de saison, mais on a une option d'achat. On va maintenant jouer le reste à fond. On a encore faim et on a envie de bien faire. On va aller à Genk mardi pour prendre les trois points."